Juventus-Lazio | le probabili formazioni del match

All"Allianz Stadium", Juventus-Lazio si affrontano nel posticipo del 34° turno di Serie A: le probabili formazioni del match L'Allianz Stadium di Torino apre il sipario a Juventus-Lazio partita decisiva in ottica scudetto, valida per il 34° turno di Serie A. I bianconeri sono chiamati ad una reazione d'orgoglio dopo le ultime tre giornate. I capitolini sono in caduta libera e devono fare i conti con numerose assenze. Inzaghi paga in particolar modo l'infortunio di Luis Alberto, punta di diamante del gioco biancoceleste. Assente Bernardeschi per squalifica: Sarri deve fare a meno dell'esterno italiano per la prima volta dal rientro in campo dopo il Coronavirus. Il fischio di inizio è atteso per le 21.45 in ...

