Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali (Di lunedì 20 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio: Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi. FOTO: Twitter Ronaldo L'articolo Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

