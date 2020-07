Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Anderson dal primo minuto, c’è ancora Higuain (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali – Si conclude la 34esima giornata del campionato di Serie A, l’ultima sfida mette di fronte Juventus-Lazio in una gara chiave per lo scudetto. Il club bianconero non sta attraversando un buon momento, la vittoria manca da tre turni. Percorso ancora più deludente per la squadra di Simone Inzaghi, il post-lockdown è stato veramente da dimenticare. I calciatori non sono in forma ed i big come Immobile e Milinkovic sono in difficoltà, oggi l’occasione è ghiotta per tornare ad ottimi livelli. Nella squadra di Sarri i più pericolosi sono Dybala e Cristiano Ronaldo, l’argentino parte però dalla panchina, c’è Higuain. Ecco le ... Leggi su calcioweb.eu

