Juventus-Lazio, la panchina di Inzaghi riflette l’emergenza: 17 presenze in 6 giocatori (Di lunedì 20 luglio 2020) Diciassette presenze per sei giocatori, oltre ai due portieri: Proto e Guerrieri. Questa in numeri la panchina che Simone Inzaghi ha a disposizione per Juventus-Lazio, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020 all’Allianz Stadium. Forfait anche per Jordan Lukaku (in tribuna). Presenti in panchina Denis Vavro (sette presenze in campionato in questa stagione), Bobby Adekanye (sette), André Anderson (3), Luca Falbo (0), Raul Moro (0), Nicolò Armini (0). Leggi su sportface

