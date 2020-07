Juventus-Lazio, Cristiano Ronaldo ancora in gol: assist di Dybala (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus raddoppia all’Allianz Stadium contro la Lazio. Sugli sviluppi di un errore di impostazione da ultimo uomo di Luiz Felipe, Dybala ha rubato palla e si è involato verso la porta in compagnia di Cristiano Ronaldo servito per l’appoggio a porta vuota alle spalle di Strakosha. Si tratta di doppietta per Cristiano Ronaldo dopo il rigore dell’1-0 dopo un fallo di mano di Bastos in area. Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - SRG107 : RT @ActuFoot_: ?? But de Cristiano Ronaldo sur penalty ! JUVENTUS 1-0 LAZIO ROME - MarkFin74 : RT @ogoalfc: ?? Cristiano Ronaldo Gol da Juventus #Juventus 1x0 #Lazio #JUVLAZ -