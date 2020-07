Juventus-Lazio (20 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, fuori Pjanic e Dybala, in campo Bentancur e Higuain (Di lunedì 20 luglio 2020) Prima della ripresa la sfida dello Stadium sembrava quella decisiva per lo scudetto. Adesso le prospettive si sono ribaltate e se la Lazio che non vince ormai da quattro giornate si è ormai rassegnata a essere uscita dalla lotta per il titolo e si gode l’ormai certa partecipazione alla prossima Champions League, la Juve fa … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

