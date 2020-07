Juventus-Lazio 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Dybala-Ronaldo che spettacolo, Luiz Felipe e Bonucci da denuncia [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Una vittoria che sa di Scudetto. La Juve batte per 2-1 la Lazio nel posticipo del lunedì della 34ª giornata. Uno-due micidiale ad inizio ripresa e partita che sembrava in tranquilla gestione. Una follia di Bonucci nel finale ha regalato il rigore e tanta speranza alla Lazio. Ma alla fine esultano i bianconeri che allungano di nuovo sulle inseguitrici. Juventus Szczesny 6.5 – Si riposa. Vede il pallone di Immobile stamparsi sul palo. Si riposa. Questo, fino all’85’. Poi ascolta il consiglio di Ronaldo e si butta sulla destra, ma il tiro di Immobile è troppo forte. Il volo sulla punizione di Milinkovic vale oro. Cuadrado 6.5 – Solita ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - _enz29 : RT @Miles686: Mettetevi in testa che solo l'FC Internazionale Milano può togliere lo scudetto alla Juventus. Credere che Roma, Napoli, Lazi… - tn_natt : RT @juvefcdotcom: FT: Juventus 2-1 Lazio +8 SALUTATE LA CAPOLISTA!!!!!!!!! FINO ALLA FINE, FINO ALLA FINE, FINO ALLA FINE, FORZA JUVE !!… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Lazio

La vittoria della Juventus di questa sera profuma di nono scudetto consecutivo. La Lazio soffre nel primo tempo, ma nonostante tutto rischia di andare in vantaggio al 45'. Per buona parte del secondo, ...20.07 19:22 - ON AIR - Angelozzi: "Napoletani, fidatevi di Politano, vi spiego perché non arrivó nel 2018..." ...