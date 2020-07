Juventus, Cristiano Ronaldo: «Fondamentale vincere la Serie A» (Di martedì 21 luglio 2020) Cristiano Ronaldo ha commentato il successo conquistato contro la Lazio: le dichiarazioni del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la Lazio. LA GARA – «È stata una partita fisica contro una squadra che sta facendo un’ottima stagione. Sono molto contento». RECORD – «I record sono sempre importanti. La cosa più importante è la vittoria della squadra, c’è un lavoro fenomenale dietro». GOL – «Le cose vengono in maniera naturale. Sarebbe bello battere il record di Higuain ma non sono preoccupato di questo, la cosa importante è vincere e io sto ... Leggi su calcionews24

OptaPaolo : 30 - Cristiano #Ronaldo è il 3° giocatore nella storia della #Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di S… - FoxSportsBrasil : ELE DECIDE! Cristiano Ronaldo marca duas vezes, e Juventus bate Lazio no Campeonato Italiano! Immobile descontou. 2… - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Lazio 2-0, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - criptor_37 : RT @EnricoTurcato: Stavo pensando che in effetti per il gioco della Juventus é un problema avere un giocatore che segna 30 gol in 30 pres… - PiccoloDrago65 : RT @EnricoTurcato: Stavo pensando che in effetti per il gioco della Juventus é un problema avere un giocatore che segna 30 gol in 30 pres… -