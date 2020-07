Juve, non solo Sarri: anche Paratici rischia il posto. Le condizioni che potrebbero portare all'addio (Di lunedì 20 luglio 2020) Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è in discussione. Si racconta che sia stato lui, insieme a Pavel Nedved, a spingere per l'addio di Massimiliano Allegri e l'arrivo di un nuovo allenatore, Maurizio Sarri (Agnelli voleva Zidane, in alternativa avrebbe tenuto Allegri). Si mormora che la Juve voleva cambiare. Il sogno era Guardiola e il compromesso è stato Sarri che aveva fatto bene con il Napoli e ha vinto l'Europa League con il Chelsea. Il tecnico non ha mai convinto e anche il... Leggi su 90min

pisto_gol : Kolarov/Lautaro è fallo, come quello su Dybala in occasione del gol di Zapata in Juve-Atalanta: il contatto c’è, il… - forumJuventus : CT: 'CR7 e Dybala, la coppia di fenomeni. Juve devastante con loro in campo insieme, e la Lazio non fa paura. Ronal… - forumJuventus : Bonucci, il retroscena sull'addio alla Juve raccontato dal suo agente: 'Si sentiva ferito, non aveva più la passion… - Agoda551 : @robypava Grande Roberto, hai fatto centro... La DIGNITÀ... In dieci secondi ha buttato al vento tredici anni da gi… - annamarone : RT @Anna_1897: Mettiamocelo in testa una volta per tutte: in serieA il diritto a lamentarsi vale dalla seconda posizione in giù se #Juve è… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve non La Juve non diverte e non scalda: come si può festeggiare uno scudetto così? Calciomercato.com Inter, le dichiarazioni di Conte sul calendario: ecco perché il tecnico ha torto (ma anche ragione)

Ovvero con gli stessi giorni di riposo. La Lega, per il momento, non risponde ufficialmente alla polemica interista, o meglio del suo allenatore. Si limitano a far notare che Juve e Lazio, rivali di ...

Juventus-Lazio, probabili formazioni e pronostici

Juventus-Lazio è il big match della 34esima giornata di serie A e si gioca lunedì sera 20 luglio alle ore 21.45. Probabili formazioni e pronostici. Non ci sono dubbi sul fatto che questa è la partita ...

Ovvero con gli stessi giorni di riposo. La Lega, per il momento, non risponde ufficialmente alla polemica interista, o meglio del suo allenatore. Si limitano a far notare che Juve e Lazio, rivali di ...Juventus-Lazio è il big match della 34esima giornata di serie A e si gioca lunedì sera 20 luglio alle ore 21.45. Probabili formazioni e pronostici. Non ci sono dubbi sul fatto che questa è la partita ...