Juve Lazio LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 20 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Staidum, Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juve Lazio 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Lazio 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - TuttoMercatoWeb : Lazio, Diaconale: 'Nostra rincorsa alla Juve bloccata da fattori ancora da definire' - LALAZIOMIA : RT @pasqualinipatri: La #Lazio anti #Juve sarà questa #Strakosha; @quissanga91, Luiz Felipe, @Acerbi_Fra; #Lazzari, #Milinkovic, @CataldiD… - pasqualinipatri : La #Lazio anti #Juve sarà questa #Strakosha; @quissanga91, Luiz Felipe, @Acerbi_Fra; #Lazzari, #Milinkovic,… -