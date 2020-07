Juve-Lazio, la sfida Ronaldo-Immobile per l'Italia e l'Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - plums_the : @Paolo_Bargiggia @Inter @OfficialASRoma Per esempio non accenna al fatto che la Juve ha dovuto affrontare Atalanta,… - pasqualinipatri : ???? 34° #SerieA ? #JuventusLazio ?? 20/07/2020 ? 21:45 ?? Allianz Stadium ?? #Torino ? #Orsato ?? #Sky ?? Segui il… -