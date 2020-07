Justin Timberlake e Jessica Biel genitori bis dopo una gravidanza top secret (Di lunedì 20 luglio 2020) Justin Timberlake e Jessica Biel genitori bis. A rivelarlo è il DailyMail. Secondo quando riportato in esclusiva, l'attrice avrebbe partorito qualche giorno fa e, attualmente, si trova in casa con tutta la famiglia. Ad aiutarla nelle faccende da neomamma sarebbe anche sua madre, Kimberly Conroe Biel, che starebbe accudendo il neonato e l'intera famiglia Timberlake ora bisognosa di supporto. La totale mancanza di foto degli ultimi tempi aveva fatto alimentare sospetti sulla possibilità di un evento imminente. Gli unici scatti pubblicati non consentono di riconoscere la condizione di Jessica Biel, che non compare a figura intera ormai dal mese di marzo. L'ultimo scatto risale al giorno del suo compleanno, il 3 marzo, ... Leggi su optimagazine

