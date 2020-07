Johnny Ortiz: arrestato per tentato omicidio l’attore di El Camino: Il film di Breaking Bad (Di lunedì 20 luglio 2020) L'attore Johnny Ortiz è stato arrestato per tentato omicidio: aveva partecipato a numerosi film tra cui El Camino: Il film di Breaking Bad. Johnny Ortiz è stato arrestato per il tentato omicidio di un uomo chiamato Brian Duke. L'attore, secondo TMZ che ha diffuso la notizia, si è proclamato innocente. La cauzione per Ortiz, che recentemente ha partecipato a El Camino: Il film di Breaking Bad, è stata fissata a ben 1 milione e 120 mila dollari. Secondo gli inquirenti Johnny Ortiz e un'altra persona, identificata come Armando ... Leggi su movieplayer

è un film di genere Drammatico del 2016 diretto da Rafi Pitts con Johnny Ortiz e Rory Cochrane. Durata: 120 min. Paese di produzione: Francia, Germania, Messico.

