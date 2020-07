Johnny Depp, Amber Heard svela: "Mi ha presa in ostaggio durante le riprese dei Pirati dei Caraibi" (Di lunedì 20 luglio 2020) Le rivelazioni su Johnny Depp e Amber Heard proseguono senza sosta: l'attrice dice che il divo l'avrebbe tenuta in ostaggio durante le riprese di Pirati dei Caraibi in Australia. presa in ostaggio per tre giorni: Amber Heard ha descritto così il viaggio in Australia con l'ex marito Johnny Depp ai tempi delle riprese di uno dei film della saga Pirati dei Caraibi. Un'altra rivelazione che si aggiunge alle tantissime che stanno venendo fuori in questi giorni durante la causa tra il divo e il tabloid The Sun. durante le sue testimonianze ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Se hai avuto una relazione tossica, nulla di quello che stai leggendo su Johnny Depp e Amber Heard riuscirà a stupirti. - youresogolden_ : RT @deppscute: se non vi state informando delle c4zzate che sta sparando Amber, delle prove che sta portando Johnny Depp, se non state segu… - blogtivvu : Amber Heard contro Johnny Depp: “Minacciava di uccidermi, abusi fisici su di me” - Veronica_Elanor : ?? Posizione n° 9 per Johnny Depp, che è proprio come il vino e fa anche lo stesso effetto ?? (34 voti, 22,2%) ?? - CorriereQ : Amber Heard accusa Johnny Depp, temevo mi avrebbe uccisa -