Johnny Depp accusava Amber Heard di averlo tradito con Leonardo DiCaprio e Channing Tatum (Di lunedì 20 luglio 2020) Johnny Depp, secondo quanto dichiarato da Amber Heard, accusava l'ex moglie di averlo tradito con colleghi come Channing Tatum e Leonardo DiCaprio. Amber Heard, durante l'udienza di oggi in tribunale, ha rivelato che l'ex marito Johnny Depp l'accusava di tradirlo con gli attori con cui lavorava sul set, tra cui Channing Tatum e Leonardo DiCaprio. Le presunti infedeltà hanno causato non poca tensione nella vita della coppia e coinvolgeva persino gli attori con cui semplicemente effettuava dei provini. L'attrice ha spiegato davanti al giudice che ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Se hai avuto una relazione tossica, nulla di quello che stai leggendo su Johnny Depp e Amber Heard riuscirà a stupirti. - Magic_Charly : RT @flawlessloujs: Johnny Depp avrà finalmente ciò che ha sempre meritato: GIUSTIZIA. E spero che Amber Heard invece venga messa in carcere… - niallerxsunshjn : RT @xdiordepp: Guardate se dopo 4 anni ancora pensate che Johnny Depp sia colpevole dopo tutte le prove che ha tirato fuori contro Amber He… - LaneveDiletta : RT @xdiordepp: Guardate se dopo 4 anni ancora pensate che Johnny Depp sia colpevole dopo tutte le prove che ha tirato fuori contro Amber He… - perfectderavin : RT @Veronica_Elanor: ?? Posizione n° 9 per Johnny Depp, che è proprio come il vino e fa anche lo stesso effetto ?? (34 voti, 22,2%) ?? https:/… -