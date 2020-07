Jessica Biel e Justin Timberlake novità in famiglia: lo hanno tenuto segreto (Di lunedì 20 luglio 2020) Jessica Biel e Justin Timberlake sono riusciti, nonostante la loro popolarità e il loro essere una coppia continuamente al centro del gossip, a tenere segreto l’arrivo del loro secondo bebè. I due sono infatti scomparsi dai social dallo scorso Aprile quando la dolce attesa dell’attrice era evidentemente visibile, da quel momento non sono stati più rintracciabili anche il giorno del compleanno di Jessica la giovane indossava un’ampio pigiama che non ha fatto sospettare nulla. Il Daily Mail ha annunciato in queste ore che Jessica Biel avrebbe partorito il suo secondo figlio, una notizia che sorprende perchè la seconda gravidanza dell’attrice non è mai stata dichiarata nè dal gossip ... Leggi su quotidianpost

