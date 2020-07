Jennifer Aniston: "Questo è il nostro amico Kevin. Era sano. Il covid è reale, indossate la mascherina" (Di lunedì 20 luglio 2020) “Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, senza problemi di salute pregressi. Questo è il covid. Ed è reale”. Jennifer Aniston ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un suo amico attaccato a un respiratore in un letto d’ospedale. L’attrice di Friends invita i suoi follower a non abbassare la guardia, perché il coronavirus non è ancora sparito. “Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter superare tutto Questo”, scrive Aniston, ... Leggi su huffingtonpost

fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - AntonioDelon : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… - 79_Alessio : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… - annamariavasile : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… - CranteP : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… -