Jennifer Aniston, la foto shock su Instagram: "Questo è il Covid, ed è reale" (Di lunedì 20 luglio 2020) Jennifer Aniston ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto shock di un suo amico intubato e ricoverato in ospedale per il Covid-19: 'Era un uomo perfettamente sano'. Jennifer Aniston ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto shock con l'obiettivo di sensibilizzare e scuotere i suoi followers sui rischi reali della pandemia da Covid-19. Nella foto in questione si vede un uomo in un letto di ospedale e intubato: si tratta di un amico della protagonista di Friends che ha lottato contro il Coronavirus. "Questo è Kevin, un nostro amico" - spiega la Aniston che nella foto ... Leggi su movieplayer

fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - fed_mila : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… - Benjo36888305 : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… - Chiarardeschi : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… - Lisa_Salustri : RT @fanpage: 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo è realtà. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston Jennifer Aniston: la foto della “sosia” fa impazzire i fan [FOTO] LaScimmiaPensa.com Jennifer Aniston mostra l’amico malato di Covid, l’appello con Courteney Cox: “Sì alla mascherina”

"Questo è il nostro amico Kevin", scrive la Aniston,"Perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è Covid. Questo è realtà. Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter sfug ...

RAFFAELLA FICO, LATO B E LATO A DA URLO: LE FOTO DAL MARE

Raffaella Fico posta foto strepitose. Da Positano a Forte dei Marmi, il comune denominatore è la sua bellezza straripante. La showgirl, in compagnia dell'imprenditore Giulio Fratini (inserito da Forbe ...

"Questo è il nostro amico Kevin", scrive la Aniston,"Perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è Covid. Questo è realtà. Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter sfug ...Raffaella Fico posta foto strepitose. Da Positano a Forte dei Marmi, il comune denominatore è la sua bellezza straripante. La showgirl, in compagnia dell'imprenditore Giulio Fratini (inserito da Forbe ...