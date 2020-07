Jennifer Aniston, la [FOTO] drammatica: “Il mio amico Kevin in terapia intensiva” (Di lunedì 20 luglio 2020) Jennifer Aniston compie un gesto duro e categorico. L’attrice sceglie di pubblicare una FOTO del suo amico Kevin in terapia intensiva per ricordare a tutti i fan che la seguono (e che sono moltissimi) quanto sia importante mantenere alta la guardia per fronteggiare il Coronavirus. La strada sembra essere ancora lunga per gli Stati Uniti, che sono tutt’ora in piena emergenza Coronavirus. La pandemia ha messo in ginocchio anche l’America, e anche le star nel loro piccolo (che piccolo non è, dal momento che hanno followers in tutto il mondo) stanno “sensibilizzando” come possono sulla questione. Stavolta Jennifer Aniston ha dato un segnale chiaro e deciso, nell’ottica di contrastare il contagio il più ... Leggi su velvetgossip

