Jennifer Aniston, foto shock: “Usate quella dannata mascherina” (Di lunedì 20 luglio 2020) Jennifer Aniston sensibilizza riguardo il Coronavirus. La foto scioccante del suo amico Kevin ha fatto il giro del web. Il Covid colpisce tutti indistintamente dall’età Fonte foto: Getty ImagesLa situazione di epidemia da Coronavirus negli Stati Uniti è critica. Giusto in queste ore si è superata la soglia dei 140 mila morti. Le immagini sono tremende. Stanno vivendo la situazione che si è vissuta in Italia nei primi mesi caldi, quando il Coronavirus ancora non era ben noto e le terapie intensive erano piene di pazienti in condizioni disperate. La famosa e amatissima attrice Jennifer Aniston ha speso alcune parole, su Instagram, per sensibilizzare all’utilizzo della mascherina. La foto, scioccante, è ... Leggi su chenews

"Questo è il nostro amico Kevin", scrive la Aniston,"Perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è Covid. Questo è realtà. Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter sfug ...

