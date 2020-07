Jennifer Aniston, foto choc dell’amico in ospedale: “Questo è il Covid, mettete la mascherina” (Di lunedì 20 luglio 2020) Campagna di sensibilizzazione quella portata avanti da Jennifer Aniston sul suo profilo ufficiale di Instagram. Grazie alla potenza dei social, invece che le solite foto patinate e bellissime, l’attrice ha voluto condividere una immagine straziante che ritrae un suo amico in ospedale intubato mentre combatte contro il Covid, per inviare un messaggio ai suoi fan... L'articolo Jennifer Aniston, foto choc dell’amico in ospedale: “Questo è il Covid, mettete la mascherina” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

