Jeep | - Nuovi dettagli sulle Compass e Renegade 4xe

Jeep<br> - Nuovi dettagli sulle Compass e Renegade 4xe (Di lunedì 20 luglio 2020) La Jeep ha fornito una serie di Nuovi dettagli relativi alle Renegade e Compass 4xe disponibili sul mercato italiano. La Casa ha infatti pubblicato una lunga serie di informazioni relative alla tecnica e agli allestimenti delle prime due Suv plug-in hybrid del marchio.Tanti colori per personalizzare le ibride. Dopo il lancio della First Edition in anteprima online, la gamma è ora composta dalle varianti Limited, S e Trailhawk, oltre alla Business riservata alla Compass. Le finiture esterne blu e i loghi 4xe consentono subito di identificare le versioni plug-in hybrid e sono numerose le personalizzazioni disponibili. possibile infatti scegliere le tinte esterne Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black e ... Leggi su quattroruote

