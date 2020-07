Jack Nicklaus, l’Orso d’oro del golf: “così a 80 anni ho sconfitto il Coronavirus” (Di lunedì 20 luglio 2020) Negli ultimi mesi abbiamo imparato a convivere con il Coronavirus, ad averne paura, ma anche a conoscerlo. Fin dalle prime settimane è stato tristemente noto che i soggetti più a rischio fossero gli anziani a causa di un sistema immunitario più debole rispetto ai giovani e possibili ulteriori patologie già presenti nel loro organismo. Foto Getty / Sam GreenwoodC’è però chi è riuscito a superare egregiamente la malattia nonostante l’età avanzata. Jack Nicklaus ad esempio, 80enne leggenda del golf che vanta 18 Major in bacheca, si è ammalato lo scorso 13 marzo, mostrando evidenti sintomi, risultando positivo a 4 tamponi e restando fino al 20 aprile in isolamento. Jack Nicklaus però è riuscito a guarire e ha ... Leggi su sportfair

Golf, Nicklaus guarito dal Coronavirus

Jack Nicklaus ha superato il Covid-19. La leggenda del golf mondiale ha spiegato che sia lui che la moglie sono risultati positivi al test effettuato lo scorso marzo: febbre e mal di gola per l’ex cam ...

Jack Nicklaus ha superato il Covid-19. La leggenda del golf mondiale ha spiegato che sia lui che la moglie sono risultati positivi al test effettuato lo scorso marzo: febbre e mal di gola per l'ex cam ...