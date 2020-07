Italiani più responsabili e consapevoli su salute e sistema sanitario: così il COVID-19 ci ha cambiato (Di lunedì 20 luglio 2020) Il livello di consapevolezza degli Italiani sui temi della loro salute, di quella dei propri cari, dei comportamenti utili alla minimizzazione di possibili trasmissioni di malattie e della disponibilità del nostro sistema sanitario, è profondamento cambiato attraverso il periodo della pandemia di COVID-19 in Italia. Per questo GSK Consumer Healthcare (CH), azienda leader nel settore Consumer Healthcare in Italia, ha commissionato uno studio internazionale all’istituto di ricerca Ipsos MORI per approfondire questo tema, con un focus sull’Italia. La fotografia che emerge dallo studio è ricca e stimolante. Risulta che oggi prestiamo maggiore attenzione alla nostra salute, ai sintomi, ad adottare comportamenti ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - davidefaraone : Trovo incredibile che in piena crisi economica #Zingaretti si diletti a polemizzare con noi e tutti i riformisti. A… - matteosalvinimi : Gli immigrati vengono in massa e a decine sono positivi al Covid, ma il governo che non posticipa i pagamenti delle… - ggiacomo2012 : RT @AugustoMinzolin: Dice sondaggio Repubblica:Conte il più apprezzato tra i Premier italiani. È la conferma che Repubblica i sondaggi li c… - beppebalestro : RT @NicolaPorro: Oggi le #partiteIVA pagano le #Tasse senza pietà. Nel frattempo in #Europa stanno ancora trattando sul #Recoveryfund. #COV… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani più Le 5 case motociclistiche più titolate del Motomondiale. Motoblog.it