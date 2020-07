Italia Viva e Leu bloccano la riforma della legge elettorale (Di lunedì 20 luglio 2020) Italia Viva dice no e blocca la riforma della legge elettorale approdata in commissione alla Camera: “Noi non la votiamo”. Anche Leu ha da ridire. I lavori sono stati sospesi e poi rinviati a data da destinarsi in un clima da grande baraonda. Formalmente perché i 5Stelle hanno un deputato in più rispetto a quanto previsto: sono 16 anziché 15. A sollevare il caso è stato l’azzurro Francesco Paolo Sisto, anche se il caos generale serve più che altro ad allungare i tempi e a rimandare il più possibile. “Vogliono fare una legge contro le opposizioni, proprio quando si chiede loro di collaborare”, dicono dal partito renziano.La capogruppo Maria Elena Boschi ritiene “surreale che mentre il governo ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : Viva il Salento, viva l'Italia, viva la gente libera e perbene, grazie #Gallipoli! - ItaliaViva : IV live Focus: La candidata di Italia Viva alla Presidenza del Veneto, @DaniSbrollini, ci racconta iI suo progetto,… - borghi_claudio : Bocciata risoluzione di +Europa per l'immediato utilizzo del MES. Vota a favore Italia viva. FI non vota. - apavo75 : RT @brunasaracco: Qualcuno ricordi a #giuseppi e populisti sovranisti alle vongole che rappresenta, che non solo il Nord Europa è per la li… - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Italia Viva e Leu bloccano la riforma della legge elettorale -