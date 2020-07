Ischia, rubano il pesce dal bancone e lo nascondono nella borsa: denunciati (Di lunedì 20 luglio 2020) rubano il pescato nascondendolo nella borsa. Ma vengono scoperti e denunciati. A mettere a segno l’operazione gli agenti del Commissariato di Ischia durante un servizio di controllo del territorio. Ischia, rubano pesce dal bancone: denunciati Su segnalazione della Centrale Operativa, i poliziotti sono intervenuti presso un supermercato in via delle Terme per un furto. Gli uomini … L'articolo Ischia, rubano il pesce dal bancone e lo nascondono nella borsa: denunciati Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

