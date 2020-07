Ischia Global, il festival si conclude con Massimo Boldi: “Ripartiamo da qui” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIschia (Na) – L’Ischia Global Film & Music Fest, l’evento cinematografico che ha fatto brillare l’isola di Ischia in questi giorni, si è concluso ieri sera. La 18esima edizione ha visto la partecipazione di una molteplicità di ospiti e di artisti premiati di respiro nazionale ed internazionale. Da Chiambretti a Zucchero passando per De Laurentiis e Sandra Milo fino a Massimo Boldi che ha ritirato il premio “King of Comedy”. “Dedico il premio al mio compagno e amico Christian De Sica. Inizieremo a fine mese a girare il nostro film, credo saremo la prima produzione italiana che parte dopo la tragedia che ci ha investito. E’ un premio importante e una dedica doverosa, con Christian abbiamo ... Leggi su anteprima24

