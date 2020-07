Invia sue foto hot all’ex allievo 15enne: insegnante di scuola media condannata a due anni di carcere (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha Inviato sue foto hot a un ex allievo di 15 anni, avviando con lui un fitto scambio di messaggi piccanti. Per questo un’insegnante di scuola media è stata condannata a due anni di carcere e altri dieci di libertà vigilata con l’ulteriore obbligo, una volta scontata la pena, si registrarsi come molestatrice sessuale. È quanto hanno stabilito i giudici nei confronti di una giovane docente statunitense, Ramsey Bearse, con un passato da reginetta di bellezza insignita del titolo di “Miss Kentucky“: secondo l’accusa ha Inviato almeno quattro sue foto in Senza veli all’ex studente minorenne. A dare la notizia è la Cnn. La donna ... Leggi su ilfattoquotidiano

Qualora si intendesse revocare il consenso all’invio di comunicazioni promozionali via telefono ... 27 aprile 2016 (“Regolamento” o “Normativa Applicabile”), nella sua qualità di “Interessato”, ossia ...

Livorno 20 luglio 2020 - Da questa mattina e ad oltranza i cittadini che abitano in zona Picchiati , riunti nel Comitato Livorno Nord, presidiano l'ingresso dell'ex stabilimento Rari (oggi Ireos) in ...

