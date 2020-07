Invece di assumere nuovi insegnanti il ministro Lucia Azzolina mette in cattedra gli studenti (Di lunedì 20 luglio 2020) Per far fronte alla mancanza di insegnanti, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha deciso che potranno insegnare anche studenti universitari non ancora laureati. Il rientro tra i banchi previsto per il 14 settembre potrebbe essere messo a rischio dalla mancanza di insegnanti. I sindacati lamentano questa situazione già da tempo e hanno più volte puntato … L'articolo Invece di assumere nuovi insegnanti il ministro Lucia Azzolina mette in cattedra gli studenti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

EleonoraEvi : I fondi del #MES sono vincolati alle sole #spesesanitarie. Non possono essere utilizzati per assumere nuovo person… - valeria_frezza : @JetLagEconomist Invece di assumere i docenti abilitati! Vergogna! - evelina21478 : @virginiaraggi perchè invece di assumere non utilizzate i riceventi del reddito di cittadinanza? e se rifiutano bon… - APaons : @Roberto9999G @CarloCalenda Eh ma non è una spesa come un'altra. Invece di tagliare qui bisogna avere il coraggio d… - LaLpnmrz : RT @LorenaLVilla: Nel paese con la più bassa domanda di lavoro privata, ci ritroviamo questa gente qua che invece di cercare di capire perc… -

