"Into the Dark". Il lato horror, e surreale, delle feste Usa - (Di lunedì 20 luglio 2020) Matteo Sacchi Preparatevi ad aver paura. Se siete amanti del brivido arriva oggi su Raiplay uno dei prodotti più interessanti del genere horror degli ultimi anni Preparatevi ad aver paura. Se siete amanti del brivido arriva oggi su Raiplay uno dei prodotti più interessanti del genere horror degli ultimi anni. Si intitola Into the Dark ed è una serie antologica americana che si concentra sul lato più macabro e spaventoso delle festività. La prima stagione, andata in onda negli Stati Uniti su Hulu, è composta da 12 episodi, che sono in pratica dei veri e propri lungometraggi. Si inizia il 20 luglio con i primi tre, i cui temi sono Halloween, il Ringraziamento e Natale. I successivi, copriranno tutto il periodo estivo e verranno resi ... Leggi su ilgiornale

