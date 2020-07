Intesa Sanpaolo perfeziona incorporazione Banca IMI (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo annuncia che, in data odierna, si è perfezionata la fusione per incorporazione di Banca IMI nella Capogruppo Intesa Sanpaolo, ai sensi delle delibere Assembleari e Consiliari assunte dalle due Società. Dalla data odierna tutti i rapporti giuridici relativi alla società incorporata si intendono riferiti ad Intesa Sanpaolo. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo perfeziona incorporazione Banca IMI Il Messaggero Piazza Affari accelera al rialzo (+0,9%), miglior Borsa in Europa

Milano, 20 lug. (askanews) - Piazza Affari accelera al rialzo nonostante l'andamento incerto di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib arriva a guadagnare lo 0,9%, miglior performance in Europa, co ...

Borsa Italiana oggi/ Enel a -1,1%, Ubi Banca a +14% (20 luglio 2020)

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 sapremo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titol ...

