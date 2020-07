Inter, Ravezzani: “La filosofia di Conte si chiama vittimismo, poi però bisogna vincere” (Di lunedì 20 luglio 2020) “La filosofia comunicativa di Conte, dai tempi della Juve fino a oggi, si chiama vittimismo. E in Italia funziona sempre. Dopo un po’, però, devi iniziare a vincere”. Così il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani in merito alle ultime dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita della sfida che ha visto l’Inter pareggiare in casa della Roma. Il tecnico nerazzurro si era scagliato contro la Lega per via della compilazione del calendario che a suo dire danneggia proprio la sua squadra. Leggi su sportface

Così il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani in merito alle ultime dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita della sfida che ha visto l'Inter pareggiare in casa della Roma. Il tecnico ...

Sembra diventata la slot-machine delle polemiche, Conte. Non sai mai che faccina esce: oggi è la società che non ha fatto un mercato adeguato, poi gli arbitri che sbagliano, ora i giornalisti che hann ...

Sembra diventata la slot-machine delle polemiche, Conte. Non sai mai che faccina esce: oggi è la società che non ha fatto un mercato adeguato, poi gli arbitri che sbagliano, ora i giornalisti che hann ...