Inter, Materazzi: “Giroud sogna la Serie A, a gennaio era fatta…” (Di lunedì 20 luglio 2020) L'agente sportivo Matteo Materazzi ha rilasciato dichiarazioni Interessanti in merito al futuro dell'attaccante francese, Olivier Giroud, di proprietà del Chelsea durante la diretta di Calciomercato.it.LA SITUAZIONEcaption id="attachment 965643" align="alignnone" width="1024" Giroud (getty images)/captionLe parole del procuratore in merito alla situazione attuale del giocatore di proprietà dei Blues: "Giroud non ha rinnovato, ma aveva un’opzione per il prossimo campionato. La scadenza di questa era a marzo, col periodo del covid il Chelsea ha voluto coprirsi le spalle ed ha depositato il suo contratto".ALTRE PREFERENZE - "Il francese ha fatto molto bene, segnando diversi gol da gennaio, ma pare che il Chelsea abbia anche altri giocatori nella lente d’ingrandimento in quel settore del campo. Il ... Leggi su itasportpress

