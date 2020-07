Inter, Conte: "Serie A ora è dura, anche il prossimo anno delle big saranno fuori dalla Champions" (Di lunedì 20 luglio 2020) L'Inter raccoglie un punto a Roma, qualificandosi aritmeticamente alla prossima edizione di Champions League. Leggi su tuttonapoli

Paulo Fonseca non ha dubbi: «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono ...Antonio Conte nel post-partita di Roma-Inter ha parlato poco del match ma si è soffermato molto sulle dinamiche che riguardano il calendario stilato per la sua squadra per la ripresa della Serie A ...