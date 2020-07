Inter, Conte: “Anomalie nel calendario: noi giochiamo sempre, gli altri riposano”. Poi se la prende coi giornalisti: “Critiche premeditate” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo il 2 a 2 contro la Roma, è un Antonio Conte amareggiato (e arrabbiato) quello che si presenta in conferenza stampa nel post partita. L’attacco più l’allenatore dell’Inter lo riserva a chi starebbe penalizzando la sua squadra: “Guardate il calendario: ci sono anomalie importanti. giochiamo sempre con squadre riposate. Noi abbiamo una partita ogni tre giorni, gli altri giocano prima e dopo di noi”. Ma Conte non risparmia nemmeno i giornalisti: “Nelle critiche vedo premeditazione da parte di qualcuno. Tanto alla fine l’avete vinta sempre voi”. L'articolo Inter, Conte: “Anomalie nel calendario: noi ... Leggi su ilfattoquotidiano

