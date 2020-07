Insulti e minacce alla famiglia di David Puente: il presidente di Ance Fvg si auto-sospende (Di lunedì 20 luglio 2020) Si è auto-sospeso dal ruolo di presidente Ance Friuli Venezia Giulia Roberto Contessi, per il caso degli Insulti e delle minacce rivolte su Facebook alla famiglia del giornalista di Open David Puente, attaccato a proposito di un articolo relativo ai dati sugli stupri che riguardano gli stranieri in Italia. L’uomo ha scritto, in una lettera, di essersi auto-sospeso «a tutela dell’immagine di Ance che si è trovata coinvolta in una vicenda di cui è totalmente estranea». Ora la sua posizione è al vaglio dei Probiviri dell’associazione. minacce e Insulti su Facebook Era stato lo stesso Contessi ad ammettere ... Leggi su open.online

AzzolinaLucia : Solidarietà a @LaCastelliM5s vittima di minacce ed insulti provocati da odio e disinformazione. Due fattori preoccupanti per una democrazia. - AlfonsoBonafede : Tutta la mia vicinanza a @LaCastelliM5s che ha ricevuto minacce e insulti indegni. È vergognoso il modo in cui una… - fattoquotidiano : Laura Castelli, insulti e minacce di morte per la frase sui ristoratori. “Attacco senza precedenti”. Il M5S: “Linci… - Sim73pel : RT @AzzurraBarbuto: Laura Castelli pubblica minacce e insulti dopo la sua frase sui ristoratori. E scrive: 'Io vado avanti'. E questa prom… - laGigogin : RT @Open_gol: Ora la sua posizione è al vaglio dei Probiviri dell’associazione -