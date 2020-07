Insulti e minacce alla famiglia di David Puente dal presidente di Ance Fvg (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono partite dal profilo Facebook del presidente di Ance Friuli-Venezia-Giulia, Roberto Contessi, gli Insulti e le minacce rivolte alla famiglia del giornalista di Open David Puente, attaccato a proposito di un articolo relativo ai dati sugli stupri che riguardano gli stranieri in Italia. È stato lo stesso Contessi ad ammettere di essere l’autore dei post. Raggiunto al telefono dalla Tgr Rai ha spiegato di non essere razzista. Al quotidiano Il Piccolo, Contessi ha detto di essere stato frainteso con l’uso di frasi estrapolate dal contesto. A risalire all’identità di Contessi era stato lo stesso Puente, che aveva pubblicato un post in cui rivelava le frasi scritte dal profilo Ci ... Leggi su open.online

