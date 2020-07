Inps: lo SPID sostituirà il PIN, ecco cosa cambia (Di lunedì 20 luglio 2020) Inps, nuova circolare del 20 luglio dice addio al PIN. A sostituirlo ci sarà lo SPID. ecco cos’è e cosa cambia, le risposte arrivano proprio dall’Istituto Una nuova circolare Inps del 20 luglio, cambierà radicalmente le modalità di fruizione dei servizi da parte degli utenti registrati. Per accedere alla propria area personale infatti, sarà necessario lo SPID che andrà quindi a sostituire il PIN. Switch-off PIN a favore dello SPID, così recita la circolare. Di cosa si tratta? cosa cambia per gli utenti registrati al portale dell’Istituto di previdenza sociale? Le spiegazioni arrivano direttamente dall’Inps. La ... Leggi su zon

Teleconsulspa : Dal PIN allo SPID per l'accesso ai servizi INPS - lentepubblica : Addio ai #PIN per accedere ai #Servizi #INPS: si passa allo #SPID - armando_cirillo : RT @SmartNationIT: In accordo con @InnovazioneGov, @MinLavoro e @AgidGov arriva la comunicazione dell'avvio della definitiva transizione al… - MassimoMessore : Una prece per tutti i figli che dovranno ricominciare daccapo l'addestramento dei propri genitori. #spid #INPS - LinaVadal : RT @SmartNationIT: In accordo con @InnovazioneGov, @MinLavoro e @AgidGov arriva la comunicazione dell'avvio della definitiva transizione al… -