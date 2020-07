Influenza, la Regione Piemonte estende il vaccino gratuito a tutti gli over 60 (Di lunedì 20 luglio 2020) Da fine ottobre saranno un milione e 100 mila le dosi di vaccino anti-Influenzali che la Regione Piemonte metterà a disposizione dei Piemontesi over 60 gratuitamente. L’annunci da parte della commissione consiliare salute: “Accolgo con soddisfazione la decisione di ampliare la platea dei soggetti anziani che potranno beneficiare della vaccinazione anti-Influenzale gratuita- commenta il vicepresidente della commissione, Andrea Cane – anche in vista del possibile ritorno dell’emergenza Covid. Avere sempre più soggetti fragili protetti dall’Influenza permetterà di riconoscere meglio un paziente affetto da coronavirus, visto che la sintomatologia è sovrapponibile almeno nelle prime ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Influenza Regione Influenza, la Regione Piemonte estende il vaccino gratuito a tutti gli over 60 Nuova Società Vaccino contro l'influenza gratis per gli over 60 in Piemonte

Vaccino anti influenzale gratuito il prossimo inverno ... L'annuncio è stato dato durante i lavori della commissione regionale sanità, presieduta da Alessandro Stecco. "Accolgo con soddisfazione ...

Fase 3: vaccino anti-influenzale gratuito dai 60 anni

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Per il prossimo inverno, la Regione Piemonte estenderà la gratuità del vaccino anti-influenzale a tutti gli over 60, con la distribuzione di 1,1 milioni di dosi, che inizierà ...

Vaccino anti influenzale gratuito il prossimo inverno ... L'annuncio è stato dato durante i lavori della commissione regionale sanità, presieduta da Alessandro Stecco. "Accolgo con soddisfazione ...(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Per il prossimo inverno, la Regione Piemonte estenderà la gratuità del vaccino anti-influenzale a tutti gli over 60, con la distribuzione di 1,1 milioni di dosi, che inizierà ...