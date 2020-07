Industria: a Varese ordinativi in calo per 80% imprese (Di lunedì 20 luglio 2020) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - ordinativi in calo per l'80% circa delle imprese di Varese nella fase post emergenziale della pandemia. Lo denuncia l'Univa, l'unione degli Industriali della provincia, che ha raccolto alcuni dati: due imprese su tre denunciano problemi nella gestione delle attività, e tra queste il 66% dichiara una mancanza di liquidità medio-alta. Gli affari non vanno benissimo: nel primo trimestre dell'anno l'export della provincia di Varese è calato del -3,9% (fermandosi a quota 2,4 miliardi di euro), contro una contrazione meno consistente sul piano nazionale, dove la flessione registrata è stata nell'ordine di un più contenuto -1,9%. L'export verso la Cina è crollato del 32%, evidenzia l'Ufficio Studi Univa, ... Leggi su iltempo

Ordinativi in calo nell'80% delle imprese. Grassi (Univa): «Scenario impietoso»

Ma l’export non è la sola voce a preoccupare l’industria all’ombra delle Prealpi, come è emerso durante l’ultima riunione del Consiglio Generale dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese ...

