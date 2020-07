Incidente Alex Zanardi – Avviata la riduzione della sedazione, si valuta un trasferimento dopo il risveglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Un bollettino medico diramato giovedì scorso dal Policlinico di Siena ha annunciato l’inizio della riduzione della sedazione nei confronti di Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva nella struttura toscana ormai dallo scorso 19 giugno. Bryn Lennon/Getty ImagesQuel giorno infatti il campione paralimpico azzurro ha subito un gravissimo Incidente in handbike, sbattendo contro un camion durante una pedalata insieme ad altri colleghi. Un impatto durissimo che ha obbligato i medici a tenerlo in coma farmacologico per tutte queste settimane, considerando il grave quadro neurologico. Da qualche giorno però è iniziato il processo di risveglio, con il quale sarà possibile comprendere nella sua completezza ... Leggi su sportfair

