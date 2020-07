Incentivi per bici e moto? Bene, ma lo Stato prima finanzi la sicurezza delle strade (Di lunedì 20 luglio 2020) Parola di Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, l'Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori, in un'intervista a stradafacendo.tgcom24.it in cui invita a considerare quanto sia ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

emenietti : l’impressione che si siano già stufati di fare seriamente i controlli della temperatura, di chiedere l’uso della ma… - Confindustria : Chiediamo al Governo di ripensare gli incentivi per Industria 4.0 attualizzandoli alla crisi corrente. La trasforma… - blogsicilia : Politiche fiscali per la green economy, Pierobon propone incentivi per la produzione da riciclo -… - SviluppaInnova : ?? Vediamoci chiaro??! La #FinanzaAgevolata per le #imprese, al fine di incentivare lo #sviluppo economico e rafforza… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Superbonus per auto e moto, cosa prevede il Dl Rilancio. Incentivi per Euro 6 anche senza r... -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi per Green economy: governo Musumeci in prima linea, Pierobon propone incentivi per produzione da riciclo Radio Antenna Bisacquino Saldi estivi 2020, quando iniziano? Le date regione per regione e la durata degli sconti in Italia

Siamo in un momento delicato, e anziché incentivare all’acquisto con i saldi li si posticipa?”, si legge su IlGiorno.it. Classe '93, napoletano di nascita, interista di fede. Scrivo sul web da quando ...

La e-bike che accelera come una moto

In questo contesto spunta una nuova azienda, la startup ucraina Delfast, che in questo momento sta mostrando un grande impegno ed interesse per il comparto, lanciando anche un modello molto ...

Siamo in un momento delicato, e anziché incentivare all’acquisto con i saldi li si posticipa?”, si legge su IlGiorno.it. Classe '93, napoletano di nascita, interista di fede. Scrivo sul web da quando ...In questo contesto spunta una nuova azienda, la startup ucraina Delfast, che in questo momento sta mostrando un grande impegno ed interesse per il comparto, lanciando anche un modello molto ...