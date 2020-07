Incentivi auto 2020: bonus fino a 3500 euro per modelli mild hybrid (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli Incentivi auto 2020 previsti dal Decreto Rilancio sono un’occasione da non perdere, soprattutto per i veicoli ibridi. Ecco quanto si può risparmiare Fonte PixabayIn un periodo in cui bonus e agevolazioni sono all’ordine del giorno, non poteva mancare uno strumento a sostegno degli automobilisti. Gli Incentivi auto 2020 sono una ghiotta occasione per sostituire la propria vettura vecchia con una nuova che possibilmente abbia le caratteristiche di mild hybrid. Nello specifico, sono auto con motore a combustione interna dotate di una macchina elettrica che in alcune fasi sostituisce il motore. Questi modelli ibridi leggeri rientrano nella terza ... Leggi su chenews

