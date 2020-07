In Sardegna lo yacht extra lusso a prua rovesciata: eliporto e cinema a bordo, le foto incredibili (Di lunedì 20 luglio 2020) Uno yacht che non passa certo inosservato. La super nave extra lusso battente bandiera maltese ha lasciato tutti a bocca aperta in , dove in molti l'hanno notata durante il weekend nelle acque davanti ... Leggi su leggo

leggoit : In #Sardegna lo #yacht extra lusso a prua rovesciata: le foto incredibili - ELICA_Yachts : Pershing 46| Lo stile inconfondibile di un Pershing che unisce lusso, performance e comfort in navigazione. info@el… - Maury_196 : @Meaxlux @Antonioceo7 @Tangotredici @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Mai visto un dipendente statale con yacht o villa in Sardegna. Tu? - CultEvent_tweet : Vi avanza mica uno yachtino per me?! ?? #shion81 #lovelivelife #portorotondo #enjoy #sardegna #photography… - valpoifu : Beh certo perché investire in Sardegna con gli yacht di lusso? Meglio l’Umbria o la Valle d’Aosta. #upas -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna yacht In Sardegna lo yacht extra lusso a prua rovesciata: eliporto e cinema a bordo, le foto incredibili Il Mattino In Sardegna lo yacht extra lusso a prua rovesciata: eliporto e cinema a bordo, le foto incredibili

Uno yacht che non passa certo inosservato. La super nave extra lusso Olivia O battente bandiera maltese ha lasciato tutti a bocca aperta in Sardegna, dove in molti l'hanno notata durante il weekend ...

In Sardegna lo yacht extra lusso a prua rovesciata: le foto incredibili

Uno yacht che non passa certo inosservato. La super nave extra lusso Olivia O battente bandiera maltese ha lasciato tutti a bocca aperta in Sardegna, dove in molti l'hanno notata durante il weekend ...

Uno yacht che non passa certo inosservato. La super nave extra lusso Olivia O battente bandiera maltese ha lasciato tutti a bocca aperta in Sardegna, dove in molti l'hanno notata durante il weekend ...Uno yacht che non passa certo inosservato. La super nave extra lusso Olivia O battente bandiera maltese ha lasciato tutti a bocca aperta in Sardegna, dove in molti l'hanno notata durante il weekend ...