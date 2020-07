In Puglia sì al fondo legale per le donne vittime di violenza (Di lunedì 20 luglio 2020) BARI – “Oggi la Regione Puglia si dota di uno strumento in piu’ per il contrasto alla violenza di genere e sulle donne, prevedendo 100mila euro per costituire il fondo di solidarieta’ per il patrocinio legale e altri 100mila euro per erogare contributi nella promozione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di ascolto. Significa aver scritto un’altra pagina di buona politica perche’ noi saremo sempre dalla parte di chi e’ vittima di discriminazioni e di soprusi fisici e psichici”. Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico, Giuseppe Turco, per il via libera dalla I commissione Bilancio alla dotazione finanziaria contenuta nelle modifiche e nelle integrazioni alla legge regionale relativa alle “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della liberta’ e dell’autodeterminazione delle donne”. Leggi su dire

