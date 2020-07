In pensione a 62 anni senza quota 100, la domanda e i requisiti (Di lunedì 20 luglio 2020) In pensione con 62 anni di età nel 2020 e nel 2021 è possibile con quota 100 in vigore per un triennio sperimentale dal 2019 al 2021, con i seguenti requisiti: un’età anagrafica di 62 anni e un requisito contributivo di 38 anni. Una misura voluta fortemente dal vecchio governo (Salvini – Di Maio) ma che non è mai piaciuta all’opposizione. È stato chiarito più volte che la quota 100 terminerà la sua sperimentazione e poi andrà in soffitta. Allo studio la misura per sostituirla, le voci di corridoio non fanno ben sperare, a preoccupare è stata la dichiarazione dell’ex sottosegretario al Welfare, Alberto Brambilla, in una lunga intervista concessa a ‘La Verità’, ... Leggi su notizieora

davidealgebris : Per andare in pensione in Italia servono mediamente 31,8 anni di lavoro, in Austria (primo frugale) ne servono 37,5… - Agenzia_Italia : È morto a 104 anni #GiuseppeOttaviani, recordman dell'atletica. Debuttò nello sport a 83 anni per vincere la noia d… - Piu_Europa : Da febbraio 2019 con #quota100 pensioni sono almeno 200 mila in più e da maggio 2020 hanno superato occupati. In It… - 1guadagn : RT @usato_di_sicuro: @davidealgebris Mediamente nei Paesi Ue gli uomini vanno in pensione a 64 anni e 4 mesi , le donne a 63 anni e 4 mesi:… - FuorissimoX : RT @davidealgebris: Per andare in pensione in Italia servono mediamente 31,8 anni di lavoro, in Austria (primo frugale) ne servono 37,5, in… -