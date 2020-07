In pensione a 58 e 59 anni, solo per le donne: requisiti, domanda e finestre (Di lunedì 20 luglio 2020) In pensione a 58 e 59 anni di età, una misura solo per le donne lavoratrici dipendenti e autonome, si tratta dell’Opzione donna che prevede la possibilità di anticipare la pensione di 8/9 anni. Questa misura valida per tutto il 2020 e per il 2021 è soggetta a proroga, fa parte del pacchetto pensioni news. Esaminiamo nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti rispondendo ad una nostra lettrice. In pensione a 58 e 59 anni solo donne Una lettrice ci scrive: “Vi leggo sempre con enorme piacere e per questo mi rivolgo a voi per un quesito che spero vogliate risolvere, in quanto nessuno mi sa rispondere in maniera esaustiva.A giugno 2020 ho compiuto 58 ... Leggi su notizieora

davidealgebris : Per andare in pensione in Italia servono mediamente 31,8 anni di lavoro, in Austria (primo frugale) ne servono 37,5… - Agenzia_Italia : È morto a 104 anni #GiuseppeOttaviani, recordman dell'atletica. Debuttò nello sport a 83 anni per vincere la noia d… - Piu_Europa : Da febbraio 2019 con #quota100 pensioni sono almeno 200 mila in più e da maggio 2020 hanno superato occupati. In It… - ciccioradio : RT @davidealgebris: Per andare in pensione in Italia servono mediamente 31,8 anni di lavoro, in Austria (primo frugale) ne servono 37,5, in… - AndreaS30749890 : @Keynesblog Quello che conta è quanto uno ha lavorato in rapporto alla durata della sua vita. Che tu 'possa' andare… -