In evidente stato di ebrezza rifiuta l’alcool test: anziano denunciato (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza”: è l’accusa di cui dovrà rispondere un anziano di Avellino, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Lo stesso, fermato a Montella dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, nonostante l’evidente sintomatologia rifiutava l’invito di sottoporsi al test alcolemico. Oltre alla denuncia, nei confronti dell’anziano è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. L'articolo In evidente stato di ... Leggi su anteprima24

guardiacostiera : #11luglio #GuardiaCostiera #Lampedusa ha soccorso una “Caretta Caretta” in evidente stato di difficoltà a 200 metri… - bassairpinia : MONTELLA (AV) – In evidente stato di ebbrezza, rifiuta il test alcoolemico: denunciato dai carabinieri. -… - WABrioschi : @Capezzone Concordo, è molto peggio. L’affermazione della #Castelli è dovuta a improvvisazione,in un ruolo che non… - 92Costantino : RT @Amookeena: Che Andonio lì sia diventato ancora più pagliaccio è evidente, però piangina su certe cose lo è sempre stato - MRZ1977 : RT @Amookeena: Che Andonio lì sia diventato ancora più pagliaccio è evidente, però piangina su certe cose lo è sempre stato -

Ultime Notizie dalla rete : evidente stato Evade dal test alcolemico in evidente stato di ebbrezza, denunciato AvellinoToday Stato di emergenza

Ormai negli ultimi anni dell’attuale fase politica abbiamo esaurito tutti gli aggettivi che descrivono i dibattiti in corso: lunari, stellari, senza capo ne coda, improvvisati e via elencando. Vale ov ...

Ormai negli ultimi anni dell’attuale fase politica abbiamo esaurito tutti gli aggettivi che descrivono i dibattiti in corso: lunari, stellari, senza capo ne coda, improvvisati e via elencando. Vale ov ...