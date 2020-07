"Immigrati positivi e critiche alla movida?". Un Crosetto magistrale, lo schiaffo agli "antirazzisti" da salotto (Di lunedì 20 luglio 2020) Una lezione, firmata Guido Crosetto, e impartita direttamente su Twitter. Al fondatore di Fratelli d'Italia bastano poche righe per mettere in evidenza un controsenso netto, macroscopico, ossia quello tra il modo in cui viene bollata (solitamente di razzismo) la preoccupazione di chi vede fuggire Immigrati positivi al coronavirus dai centri di accoglienza e quella in cui, al contrario, viene trattata la preoccupazione di critica la cosiddetta movida. Scrive Crosetto: "Non è che possiamo considerare la preoccupazione per la fuga di persone positive dai centri di accoglienza come la manifestazione di un pregiudizio razzista e la critica alla movida senza maschere un atto di educazione civica: nascono entrambe da un tema di salute pubblica", conclude. Insomma, ... Leggi su liberoquotidiano

