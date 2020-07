Ilary Blasi posta una foto strana arriva il commento di Totti (Di lunedì 20 luglio 2020) La showgirl Ilary Blasi ha pubblicato una strana foto su “Instagram”, che la mostra mentre fa la verticale al muro, infatti ha le gambe poggiate alla parete, la gonna le copre il resto del corpo e le mani sono infilate in un paio di stivali. L’effetto ottico consegna una simpatica immagine in cui Ilary sembra essere senza testa e senza mani ma con quattro gambe. Lo scatto ha fatto incetta di like e commenti suscitando la puntuale reazione di Francesco Totti: “Apposta non ti trovavo oggi” ha scritto l’ex calciatore. Le parole di Totti hanno divertito moltissimo i fan della coppia che ormai attendono con trepidazione i suoi commenti. Ilary e Francesco infatti amano deliziare i fan con questi siparietti ... Leggi su people24.myblog

